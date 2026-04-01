अतिक्रमण कार्रवाई से बरेली में उबाल, जेसीबी से डराने-धमकाने के आरोप, किसानों ने निगम घेरा

किसान एकता संघ के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने आरोप लगाया कि नगर निगम अतिक्रमण हटाने के नाम पर सिर्फ डेयरी संचालकों को परेशान कर रहा है। सड़क किनारे बड़े-बड़े अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और रसूखदारों पर कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे भेदभाव साफ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री रवि नागर ने बताया कि नगर निगम की टीम आए दिन जेसीबी लेकर हवाई अड्डा गेट के पास पहुंच जाती है और किसानों को जमीन खाली करने के लिए धमकाती है। किसानों का कहना है कि वे मुख्य सड़क से दूर और गड्ढों के किनारे अपना काम कर रहे हैं, फिर भी उन्हें अतिक्रमणकारी बताकर प्रताड़ित किया जा रहा है।