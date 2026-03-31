कैंट बनेगा ग्रीन मॉडल: कूड़े से बनेगी बिजली, पाइपलाइन से मिलेगी गैस, जानिए कैसे

इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर सीएसआर फंड के जरिए करीब 25 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। इसके संचालन के लिए देशभर की ग्रीन एनर्जी कंपनियों से बातचीत चल रही है, ताकि अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा सके। वहीं छावनी क्षेत्र में सीवर और नालों के पानी को शुद्ध करने के लिए छह एमएलडी क्षमता का एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) लगाया जाएगा। इससे न केवल छावनी क्षेत्र का पानी साफ होगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों से आने वाले प्रदूषित पानी को भी शोधित किया जा सकेगा।