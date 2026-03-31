31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

रामपुर गार्डन में धधका बिजली विभाग का गोदाम, हजारों मीटर राख, आखिर कैसे भड़की आग

रामपुर गार्डन स्थित बिजली विभाग के गोदाम में मंगलवार सुबह अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। गोदाम से उठती ऊंची-ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 31, 2026

बरेली। रामपुर गार्डन स्थित बिजली विभाग के गोदाम में मंगलवार सुबह अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। गोदाम से उठती ऊंची-ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई।

गोदाम में हजारों पुराने बिजली मीटर रखे हुए थे। माना जा रहा है कि आसपास पड़े सूखे पत्तों में लगी चिंगारी किसी तरह गोदाम तक पहुंच गई, जिससे अंदर रखे मीटरों ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा गोदाम धुएं से भर गया।

देखते ही देखते धुएं से घिरा पूरा इलाका

आग लगने के बाद कुछ ही मिनटों में पूरा क्षेत्र धुएं से ढक गया। स्थानीय लोगों ने खुद भी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि कोई पास नहीं जा सका। हालात बिगड़ते देख तुरंत दमकल विभाग को बुलाया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कई राउंड पानी डालने के बाद स्थिति नियंत्रित हुई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

गोदाम में नहीं था बिजली कनेक्शन

मुख्य अग्निशमन अधिकारी मनु सिंह ने बताया कि जिस गोदाम में आग लगी, वहां बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। ऐसे में शॉर्ट सर्किट की संभावना से इनकार किया जा रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर चिंगारी कैसे गोदाम तक पहुंची और सुरक्षा के इंतजाम क्यों नाकाफी साबित हुए। घटना ने बिजली विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 Mar 2026 09:03 pm

Published on:

31 Mar 2026 09:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / रामपुर गार्डन में धधका बिजली विभाग का गोदाम, हजारों मीटर राख, आखिर कैसे भड़की आग

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

उर्से ताजुश्शरिया की तैयारियां तेज, 24 अप्रैल को कुल शरीफ… दुनियाभर से उमड़ेगी आस्था की भीड़

बरेली

कैंट बनेगा ग्रीन मॉडल: कूड़े से बनेगी बिजली, पाइपलाइन से मिलेगी गैस, जानिए कैसे

बरेली

रेलवे का बड़ा मास्टरस्ट्रोक: बरेली से गुजरने वाली कई स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए, सफर होगा आसान

बरेली

आरोपी ऋषभ ठाकुर की गिरफ्तारी पर बहन का वीडियो वायरल, पुलिस पर पिटाई का आरोप

बरेली

परिवार चला रहा था स्मैक का काला कारोबार, एएनटीएफ ने पिता-बेटों को दबोचा, 3.50 करोड़ की हेरोईन बरामद

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.