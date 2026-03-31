रामपुर गार्डन में धधका बिजली विभाग का गोदाम, हजारों मीटर राख, आखिर कैसे भड़की आग

आग लगने के बाद कुछ ही मिनटों में पूरा क्षेत्र धुएं से ढक गया। स्थानीय लोगों ने खुद भी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि कोई पास नहीं जा सका। हालात बिगड़ते देख तुरंत दमकल विभाग को बुलाया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कई राउंड पानी डालने के बाद स्थिति नियंत्रित हुई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।