उर्से ताजुश्शरिया की तैयारियां तेज, 24 अप्रैल को कुल शरीफ… दुनियाभर से उमड़ेगी आस्था की भीड़

उर्स के सभी प्रमुख कार्यक्रम दरगाह ताजुश्शरिया और मथुरापुर स्थित जमीयतुर रज़ा में संपन्न होंगे। 24 अप्रैल को कुल शरीफ की अहम रस्म अदा की जाएगी, जिसे लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। इस दिन बड़ी संख्या में जायरीन दरगाह पहुंचते हैं। दरगाह की ओर से बाहर से आने वाले लोगों के ठहरने, खाने-पीने और लंगर की व्यवस्था की जाएगी। हर साल की तरह इस बार भी कोशिश रहेगी कि किसी जायरीन को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके लिए अलग-अलग टीमों को जिम्मेदारी दी जाएगी।