रेलवे का बड़ा मास्टरस्ट्रोक: बरेली से गुजरने वाली कई स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए, सफर होगा आसान

इज्जतनगर मंडल के सीनियर डीसीएम संजीव शर्मा के अनुसार 09075 मुंबई सेंट्रल-काठगोदाम स्पेशल एक से 29 अप्रैल तक प्रत्येक बुधवार को और 09076 काठगोदाम-मुंबई सेंट्रल स्पेशल दो से 30 अप्रैल तक प्रत्येक गुरुवार को संचालित होगी।

यह ट्रेन पूर्व निर्धारित मार्ग और समय के अनुसार ही चलेगी। वहीं रेलवे ने आनंद विहार टर्मिनल-लौकहा बाजार स्पेशल ट्रेन के संचालन को भी बढ़ा दिया है। 04014 आनंद विहार से चलने वाली ट्रेन का संचालन दो अप्रैल तक और 04013 लौकहा बाजार से चलने वाली ट्रेन का संचालन तीन अप्रैल तक जारी रहेगा।