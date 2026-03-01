चूल्हे की आग में जिंदा जला ग्रामीण, खाना बनाते समय हुआ हादसा, अंदर का मंजर देख कांप उठा गांव

बरेली। मीरगंज क्षेत्र के गांव लभेड़ा दुर्गाप्रसाद में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रहे 45 वर्षीय हरपाल की आग में झुलसकर मौत हो गई। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया और घर से उठते धुएं ने अनहोनी की खबर दे दी। ग्रामीणों के मुताबिक हरपाल रोज की तरह अपने घर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रहा था। तभी अचानक उसके कपड़ों में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि संभलने का मौका ही नहीं मिला और वह लपटों में घिर गया।