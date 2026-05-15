फरीदपुर टोल पर भीषण हादसा, परीक्षा ड्यूटी पर जा रहे दो शिक्षकों को ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत

मृतक शिक्षकों के फाइल फोटो
बरेली।बरेली-शाहजहांपुर हाईवे पर शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसे ने दो परिवारों की खुशियां उजाड़ दीं। परीक्षा ड्यूटी पर जा रहे बेसिक शिक्षा विभाग के दो शिक्षकों को तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने पीछे से कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि दोनों शिक्षकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और हाईवे पर लोगों की भीड़ जुट गई।
हादसा फरीदपुर टोल प्लाजा के पास हुआ। बताया जा रहा है कि सिविल लाइंस निवासी पीके यादव और मुंशीनगर निवासी प्रमोद यादव बाइक से परीक्षा ड्यूटी के लिए जा रहे थे। दोनों फरीदपुर ब्लॉक के लोंगपुर प्राथमिक विद्यालय में तैनात थे और रोज की तरह साथ निकले थे। इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रक की रफ्तार बेहद तेज थी। टक्कर लगते ही दोनों शिक्षक सड़क पर गिर पड़े और ट्रक उन्हें रौंदता हुआ निकल गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आसपास मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जैसे ही दोनों शिक्षकों की मौत की खबर उनके घर पहुंची, परिजनों में चीख-पुकार मच गई। स्कूल स्टाफ और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों में भी शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। टोल प्लाजा और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि ट्रक की पहचान की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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