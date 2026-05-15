फरीदपुर टोल पर भीषण हादसा, परीक्षा ड्यूटी पर जा रहे दो शिक्षकों को ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत

हादसा फरीदपुर टोल प्लाजा के पास हुआ। बताया जा रहा है कि सिविल लाइंस निवासी पीके यादव और मुंशीनगर निवासी प्रमोद यादव बाइक से परीक्षा ड्यूटी के लिए जा रहे थे। दोनों फरीदपुर ब्लॉक के लोंगपुर प्राथमिक विद्यालय में तैनात थे और रोज की तरह साथ निकले थे। इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रक की रफ्तार बेहद तेज थी। टक्कर लगते ही दोनों शिक्षक सड़क पर गिर पड़े और ट्रक उन्हें रौंदता हुआ निकल गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आसपास मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।