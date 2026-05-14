कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर नर्स को होटल ले गया आयुष्मान मित्र, दुष्कर्म कर बनाई वीडियो, मुकदमा दर्ज

तहरीर के अनुसार 22 जनवरी 2026 को आरोपी ने उसे कोल्ड ड्रिंक दी। आरोप है कि उसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। कोल्ड ड्रिंक पीने के कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगे और हालत बिगड़ गई। पीड़िता का कहना है कि इसी हालत का फायदा उठाकर आरोपी उसे डोहरा रोड स्थित एक होटल में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने होटल में उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। इसके बाद वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार मिलने का दबाव बनाने लगा। जब उसने आरोपी का विरोध किया और दूरी बनानी शुरू की तो आरोपी आगबबूला हो गया। आरोप है कि उसने पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी।