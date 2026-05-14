जिला अस्पताल में एनक्वास टीम का औचक निरीक्षण, ओपीडी से ऑपरेशन थिएटर तक परखी व्यवस्थाएं, दिए ये निर्देश

निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर की साफ-सफाई, बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण और अग्निशमन उपकरणों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। कई जगह अग्निशमन उपकरणों की नियमित जांच और कुछ व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत सामने आई। टीम ने पर्चा काउंटर और दवा वितरण केंद्रों की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि जिला अस्पताल को एनक्वास मानकों के अनुरूप तैयार करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्थाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान विभागाध्यक्ष, डॉक्टर और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।