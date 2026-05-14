बरेली में 70KM की रफ्तार वाली आंधी में टिनशेड के साथ 50 फीट हवा में उड़ गया युवक, VIDEO वायरल

घटना के दौरान वहां मौजूद एक युवक ने पूरा मंजर मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि तेज हवा टिनशेड को उड़ाकर ले जाती है और उसके साथ एक व्यक्ति भी हवा में लटका नजर आता है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग इसे “मौत का तूफान” बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लगातार इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। हादसे में नन्हें अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके एक हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और शरीर पर भी चोटें आई हैं। आसपास के लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। नन्हें ने बताया कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आंधी इतनी भयानक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अचानक टिनशेड ऊपर उठने लगा और वह खुद भी हवा में चले गए। रस्सी छूटने के बाद वह खेत में जा गिरे।