बुनकरों के हुनर पर मेहरबान योगी सरकार, अब कलात्मक सैम्पल दिलाएंगे इनाम और सम्मान

बरेली।हथकरघा उद्योग से जुड़े बुनकरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी सरकार ने पारंपरिक कला और हुनर को नई पहचान देने के लिए “संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना” के तहत बरेली मंडल के बुनकरों को सम्मानित करने का ऐलान किया है। उत्कृष्ट और कलात्मक हथकरघा उत्पाद तैयार करने वाले बुनकरों को नकद पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाएगा। सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग बरेली परिक्षेत्र सर्वेश कुमार शुक्ला ने बताया कि बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं के हथकरघा बुनकर इस योजना में हिस्सा ले सकेंगे। परिक्षेत्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले बुनकर को 20 हजार रुपये, द्वितीय को 15 हजार रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 10 हजार रुपये की नकद धनराशि दी जाएगी। इसके साथ शील्ड, अंग वस्त्र और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।