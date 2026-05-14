सिफारिश करते रहे भाजपा नेता, जेल गया सट्टा-हवाला किंग ओमेंद्र यादव, नेपाल-गोवा भागे बरेली के सटोरिए

विश्वस्त सूत्रों से पता लगा कि ओमेंद्र यादव स्थानीय भाजपा नेताओं और पुलिस को महीना देता था, यही वजह थी कि आज तक उसके खिलाफ फरीदपुर में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जबकि उसके पकड़े जाने के बाद स्थानीय भाजपा नेताओं ने उसे छुड़ाने के लिए काफी पैरवी की। संगठन से लेकर जन प्रतिनिधि बनने की तैयारी कर रहे एक नेताजी ने तो काफी जोर लगाया कि ओमेंद्र छूट जाए लेकिन पुलिस ने किसी की बात नहीं सुनी। फरीदपुर में पूर्व में तैनात रह चुके इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्जों ने भी ओमेंद्र को छुड़ाने के लिए काफी जोर आजमाइश की। वर्तमान में भी थाने के कई सिपाही और दरोगाओं के नंबर और चैट ओमेंद्र के मोबाइल में मिली है। पुलिसकर्मियों से सांठगांठ की भी जांच पड़ताल की जा रही है और भाजपा नेताओं से हवाला कारोबारी के संबंधों की भी पड़ताल शुरू हो गई है।