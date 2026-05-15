स्पर्श लॉन वालों के 60 लाख रुपये हड़पे, मांगी 10 लाख रंगदारी, हेलो कैफे एंड बार संचालक पर एक और मुकदमा दर्ज

अलखनाथ रोड स्थित उर्मिला कॉटेज निवासी पीलीभीत बायपास रोड स्थित स्पर्श लॉन के मालिक कारोबारी शिव कुमार अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि उन्होंने बीसलपुर रोड स्थित आशीष रॉयल टॉवर के डी-4 फ्लैट को खरीदने के लिए कारखा इंटरप्राइजेज के संचालक रजत अग्रवाल से 60 लाख रुपये में सौदा तय किया था। आरोप है कि सौदे के तहत 30 लाख रुपये नकद और 30 लाख रुपये बैंक खाते के जरिए आरोपी को दिए गए। पीड़ित का कहना है कि पूरी रकम लेने के बाद आरोपी लगातार बैनामा टालता रहा। कई बार तारीख देने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं कराई गई। इससे उन्हें शक हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है।