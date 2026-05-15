नाबालिग ITI छात्रा को होटल ले गया युवक, बहेड़ी के होटल ताज में सुबह छापा, हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद गिरफ्तार हुआ मुजाहिद

बरेली। बहेड़ी थाना क्षेत्र के नैनीताल हाईवे स्थित होटल ताज में नाबालिग छात्रा के साथ युवक के पकड़े जाने के बाद शुक्रवार तड़के जमकर हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों की सूचना पर पुलिस ने सुबह करीब पांच बजे होटल में छापा मारकर आरोपी युवक मुजाहिद को हिरासत में ले लिया। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद होटल प्रबंधन की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं।