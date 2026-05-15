सेना में जाने का सपना देख रहे युवाओं को मिला गुरुमंत्र, बरेली कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स को बताई भर्ती की पूरी प्रक्रिया

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे मेजर इशांत डागर ने आधुनिक प्रेजेंटेशन के जरिए कैडेट्स को भारतीय सेना में भर्ती से जुड़ी अहम जानकारियां दीं। उन्होंने सिपाही भर्ती से लेकर अधिकारी स्तर तक की चयन प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। मेजर डागर ने अग्निवीर योजना, एनसीसी स्पेशल एंट्री, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) और संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएस) के माध्यम से सेना में प्रवेश के अवसरों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने युवाओं को बताया कि सही रणनीति, अनुशासन और आत्मविश्वास के जरिए सेना में करियर बनाया जा सकता है।