बदायूं गंगा घाट में डूबे तीन बच्चे, एक की मौत, दो को गोताखोरों ने बचाया, मची चीख-पुकार

कासगंज जिले के थाना कासगंज क्षेत्र के गांव बड़ेरिया निवासी संजू अपने परिवार के साथ बदायूं गंगा स्नान करने आए थे। शुक्रवार सुबह परिवार के सभी लोग श्रद्धा के साथ गंगा में स्नान कर रहे थे। घाट पर काफी भीड़ थी और श्रद्धालु पूजा-अर्चना में जुटे थे। इसी दौरान संजू की 14 वर्षीय पुत्री मुस्कान, आठ वर्षीय रितिक और ममता स्नान करते-करते अचानक गहरे पानी की तरफ चले गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक बच्चों को गहराई का अंदाजा नहीं लगा और कुछ ही सेकंड में तीनों डूबने लगे। बच्चों को पानी में डूबता देख परिजनों में चीख-पुकार मच गई। घाट पर मौजूद लोगों ने तुरंत शोर मचाया और मदद के लिए दौड़ पड़े।