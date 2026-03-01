ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर सट्टे का बड़ा खेल… बरेली पुलिस ने खोली ठगी की परतें, दो गिरफ्तार

गिरोह रोजाना करीब दो से ढाई लाख रुपये का सट्टा लगवाता था। शुरुआत में लोगों को जीतने पर भुगतान कर विश्वास बनाया जाता था, लेकिन जब कोई बड़ी रकम जीत जाता तो उसका पैसा अटका दिया जाता था। इसी तरह देशभर के लोगों को झांसे में लेकर ठगी की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का सरगना शिवम है, जो इज्जतनगर थाना क्षेत्र के अहलादपुर का रहने वाला है। वह 2022 से इस अवैध धंधे में सक्रिय है। एनसीआरबी की वेबसाइट पर उसके खिलाफ करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है।