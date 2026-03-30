इंस्टाग्राम पर ‘आखिरी दिन’ लिखकर जहर पीने चला युवक, 15 मिनट में पहुंची पुलिस ने ऐसे बचाई जान

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो परिजनों से जानकारी लेकर युवक के कमरे में गई। वहां युवक गंभीर हालत में पड़ा मिला। उसके हाथ पर ब्लेड से कट के निशान थे और पास ही कीटनाशक दवा की बोतल पड़ी थी। हालत बिगड़ती देख पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह एक युवती से प्रेम करता है, लेकिन युवती ने उससे बात करना बंद कर दिया था। इसी बात से आहत होकर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया।