एमजेपीआरयू में छात्रों की खुली बगावत, वीसी लापता के नारों से दहला कैंपस, कुलपति कार्यालय घेरकर धरना

छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हॉस्टलों में अव्यवस्था का आलम है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की फीस बढ़ाकर छात्रों पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है और हाल ही में हुई शिक्षक नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। छात्रों का कहना है कि इन मुद्दों पर प्रशासन लगातार चुप्पी साधे हुए है। अविनाश मिश्रा ने आरोप लगाया कि कुलपति प्रो. केपी सिंह अब तक न तो किसी ज्ञापन को स्वीकार करते हैं और न ही उस पर कोई कार्रवाई होती है। उन्होंने मांग की कि शिक्षक नियुक्तियों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए, ताकि छात्रों और अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके।