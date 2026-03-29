नैनीताल हाईवे पर बवाल: स्कूटी सवार हिंदू युवक की पिटाई, युवती से अभद्रता, वीडियो हुआ वायरल

मारपीट के दौरान युवती ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि उसके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इसी दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष हिमांशु पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं।