मेला घूमने गईं चार मासूम लापता, रातभर खोजती रही पुलिस, सुबह इज्जतनगर से सकुशल बरामद

सूचना मिलते ही थाना बारादरी पुलिस सक्रिय हो गई। इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय के नेतृत्व में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर टीम गठित की गई और रात में ही चारों बच्चियों की तलाश शुरू कर दी गई। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें देखा गया कि नेहा की दोनों बेटियां अपने पिता राहुल के साथ जा रही हैं और उनके साथ दो अन्य लड़कियां भी हैं। इसके बाद पुलिस ने राहुल से संपर्क साधा।