दिल्ली और जेवर एयरपोर्ट के बरेली से होगी सीधी उड़ान, 1 जुलाई से जाएगी फ्लाइट, शुरू हुई बुकिंग, जाने टाइमिंग

बरेली। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बरेलीवासियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आ गई है। अब दिल्ली जाने के लिए घंटों सड़क जाम, टोल प्लाजा और थकाऊ सफर से जूझना नहीं पड़ेगा। बरेली से दिल्ली और जेवर एयरपोर्ट के लिए सीधी उड़ानों को मंजूरी मिल गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 1 जुलाई से उड़ान संचालन के लिए इंडिगो को स्लॉट जारी कर दिए हैं और ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। जैसे ही यह खबर सामने आई, कारोबारियों, नौकरीपेशा लोगों और यात्रियों में खुशी की लहर दौड़ गई।