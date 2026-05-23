बरेली में चोरी की बाइक बेचने पहुंचे दो आरोपी गिरफ्तार, रेलवे स्टेशन के खंडहर में बना रखा था अड्डा, 7 गाड़ियां बरामद

पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम अवनेश कुमार मौर्य निवासी भमोरा और उदित नारायण शुक्ला निवासी मिलक, रामपुर बताए। तलाशी के दौरान अवनेश के पास से 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। वहीं उदित की जेब से अवैध चाकू मिला। दोनों जिस पैशन प्रो बाइक पर सवार थे, उसके कागज भी नहीं मिले। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि बाइक कुछ दिन पहले एसबीआई बैंक के पास से चोरी की गई थी और उसे बेचने के लिए लाया गया था। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि कई और चोरी की बाइक और स्कूटी रेलवे स्टेशन के आगे झाड़ियों और खंडहरों में छिपाकर रखी गई हैं। इसके बाद पुलिस दोनों को साथ लेकर मौके पर पहुंची। वहां से छह और बाइक तथा एक एक्टिवा स्कूटी बरामद हुई। जांच में कई वाहनों की नंबर प्लेट बदली हुई मिली, जबकि एक बाइक के चेसिस नंबर से भी छेड़छाड़ पाई गई।