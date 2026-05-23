23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली में चोरी की बाइक बेचने पहुंचे दो आरोपी गिरफ्तार, रेलवे स्टेशन के खंडहर में बना रखा था अड्डा, 7 गाड़ियां बरामद

शहर में बाइक चोरी कर नंबर प्लेट बदलकर बेचने वाले दो शातिर बदमाशों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी चोरी की बाइक बेचने के लिए चौपला की तरफ से स्टेशन रोड पहुंच रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

May 23, 2026

crime news
Play video

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

बरेली। शहर में बाइक चोरी कर नंबर प्लेट बदलकर बेचने वाले दो शातिर बदमाशों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी चोरी की बाइक बेचने के लिए चौपला की तरफ से स्टेशन रोड पहुंच रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। तलाशी में एक आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस, जबकि दूसरे के पास से चाकू बरामद हुआ। पूछताछ के बाद पुलिस ने रेलवे स्टेशन के आगे झाड़ियों और खंडहरों में छिपाकर रखी गई सात मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी बरामद की है। पुलिस अब गिरोह के नेटवर्क और चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वालों की तलाश में जुटी है।

शुक्रवार देर रात कोतवाली पुलिस जंक्शन रोड चौकी क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि दो युवक चोरी की बाइक लेकर चौपला की तरफ से स्टेशन की ओर आ रहे हैं और उसे बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मालगोदाम रोड पर बैरिकेडिंग कर चेकिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद एक संदिग्ध बाइक आती दिखाई दी। पुलिस को देखकर बाइक सवार भागने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया।

एक के पास तमंचा, दूसरे के पास चाकू मिला

पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम अवनेश कुमार मौर्य निवासी भमोरा और उदित नारायण शुक्ला निवासी मिलक, रामपुर बताए। तलाशी के दौरान अवनेश के पास से 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। वहीं उदित की जेब से अवैध चाकू मिला। दोनों जिस पैशन प्रो बाइक पर सवार थे, उसके कागज भी नहीं मिले। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि बाइक कुछ दिन पहले एसबीआई बैंक के पास से चोरी की गई थी और उसे बेचने के लिए लाया गया था। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि कई और चोरी की बाइक और स्कूटी रेलवे स्टेशन के आगे झाड़ियों और खंडहरों में छिपाकर रखी गई हैं। इसके बाद पुलिस दोनों को साथ लेकर मौके पर पहुंची। वहां से छह और बाइक तथा एक एक्टिवा स्कूटी बरामद हुई। जांच में कई वाहनों की नंबर प्लेट बदली हुई मिली, जबकि एक बाइक के चेसिस नंबर से भी छेड़छाड़ पाई गई।

बरेली से पंजाब तक निकले वाहन मालिक

पुलिस ने ई-चालान एप के जरिए वाहनों का रिकॉर्ड खंगाला तो बरामद वाहन बरेली, मेरठ और पंजाब तक के लोगों के नाम दर्ज मिले। पुलिस का कहना है कि आरोपी चोरी के बाद बाइक की नंबर प्लेट बदलकर कम कीमत में बेच देते थे। खरीदार नहीं मिलने पर वाहनों को सुनसान जगहों पर छिपाकर रखते थे। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं और चोरी की बाइक कहां सप्लाई की जाती थीं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बरामद वाहनों के असली मालिकों से संपर्क किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

मोती पार्क में आधी रात सजी जुए की महफिल, कारोबारी और व्यापारी समेत छह जुआरी गिरफ्तार
बरेली
Police raid gambling den midnight

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 May 2026 06:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली में चोरी की बाइक बेचने पहुंचे दो आरोपी गिरफ्तार, रेलवे स्टेशन के खंडहर में बना रखा था अड्डा, 7 गाड़ियां बरामद

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली पुलिस में बड़ा फेरबदल, SSP ने कोतवाली समेत कई थानों के प्रभारी बदले

Police Officer in Khaki Uniform
बरेली

ठेकेदार का गड़बड़ घोटाला, सीएम ग्रिड योजना में रास्ते में ही बह गए करोड़ो, प्रेशर बढ़ा तो टेस्टिंग में ही खुल गई क्वालिटी की पोल

CM Grid pipeline leakage flooding city road in Bareilly
बरेली

बरेली में दरोगा पर पिटाई और वसूली के आरोप से मचा हड़कंप, एसआई बोले- फंसाने के लिए बनाई गई कहानी

crime news
बरेली

हाईवे पर ट्रक ने जुगाड़ में मारी टक्कर, पंजाब कमाने जा रहे दो मजदूरों की मौत, मासूम समेत दो घायल

accident news
बरेली

बरेली में पुलिस पर चढ़ा दिया ओवरलोड ट्रक, बैरिकेड तोड़कर भागा चालक, कई पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे

up news
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.