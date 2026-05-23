23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

ठेकेदार का गड़बड़ घोटाला, सीएम ग्रिड योजना में रास्ते में ही बह गए करोड़ो, प्रेशर बढ़ा तो टेस्टिंग में ही खुल गई क्वालिटी की पोल

करोड़ों रुपये की लागत से शहर को बेहतर पेयजल व्यवस्था देने के लिए शुरू की गई सीएम ग्रिड योजना अब सवालों के घेरे में आ गई है। फेज-1 में बिछाई गई पानी की पाइप लाइनों की गुणवत्ता पर गंभीर आरोप लग रहे हैं।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

May 23, 2026

CM Grid pipeline leakage flooding city road in Bareilly

लीकेज पानी लाइन

बरेली। करोड़ों रुपये की लागत से शहर को बेहतर पेयजल व्यवस्था देने के लिए शुरू की गई सीएम ग्रिड योजना अब सवालों के घेरे में आ गई है। फेज-1 में बिछाई गई पानी की पाइप लाइनों की गुणवत्ता पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। टेस्टिंग के दौरान जैसे ही पानी का प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, शहर के अलग-अलग इलाकों में पाइप लाइनें फटने और लीकेज की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालत यह है कि कई स्थानों पर सड़कें पानी से लबालब हो रही हैं और लोगों को रोजाना जल संकट झेलना पड़ रहा है।

शहर के मॉडल टाउन, कुष्ठ आश्रम रोड और स्टेडियम रोड समेत कई इलाकों में स्थिति ज्यादा खराब बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। कहीं सड़क के नीचे से पानी रिस रहा है तो कहीं पाइप लाइनें टूटकर सड़क पर पानी बहा रही हैं। इससे आवागमन भी प्रभावित हो रहा है और सड़कें लगातार धंसती जा रही हैं।

खोदाई कर छोड़ दिए गड्ढे, हादसे का खतरा

स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि कार्यदायी एजेंसी ने जगह-जगह सड़कें खोदकर काम अधूरा छोड़ दिया है। कई इलाकों में गहरे गड्ढे खुले पड़े हैं, जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। लोगों का कहना है कि काम की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की पूरी तरह अनदेखी की गई है। वहीं पूर्व उपसभापति अतुल कपूर ने कहा कि पाइप लाइनों की क्वालिटी बेहद खराब है। टेस्टिंग के दौरान छोड़े जा रहे प्रेशर को लाइनें झेल नहीं पा रहीं और बार-बार क्षतिग्रस्त हो रही हैं। वहीं रवि छाबड़ा ने बताया कि सड़क पर घंटों पानी बहता रहता है। शिकायत के बाद कर्मचारी आते हैं, मरम्मत करते हैं, लेकिन दो दिन बाद फिर वही स्थिति बन जाती है।

व्यापारियों और राहगीरों को भी परेशानी

महेश कुमार शर्मा ने कहा कि लगातार लीकेज की वजह से सड़कें टूट रही हैं और जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं। इसका असर दुकानों तक पहुंचने वाले ग्राहकों पर भी पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना में गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। दिलीप कुमार ने कहा कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल रही। अगर शुरुआत में सही मॉनिटरिंग होती तो आज यह स्थिति नहीं बनती। उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। चीफ इंजीनियर मनीष अवस्थी ने कहा कि संबंधित एजेंसी से पानी लीकेज की समस्या के बारे में जानकारी ली जा रही है। मॉनिटरिंग में लगी टीमों से रिपोर्ट मांगी गई है और जहां-जहां समस्या सामने आ रही है, वहां जांच कराई जाएगी।

ये भी पढ़ें

एमजेपीआरयू में मनाया गया ‘नो व्हीकल डे’, पैदल पहुंचे प्रोफेसर और अधिकारी
बरेली
up news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 May 2026 02:33 pm

Published on:

23 May 2026 01:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / ठेकेदार का गड़बड़ घोटाला, सीएम ग्रिड योजना में रास्ते में ही बह गए करोड़ो, प्रेशर बढ़ा तो टेस्टिंग में ही खुल गई क्वालिटी की पोल

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली में दरोगा पर पिटाई और वसूली के आरोप से मचा हड़कंप, एसआई बोले- फंसाने के लिए बनाई गई कहानी

crime news
बरेली

हाईवे पर ट्रक ने जुगाड़ में मारी टक्कर, पंजाब कमाने जा रहे दो मजदूरों की मौत, मासूम समेत दो घायल

accident news
बरेली

बरेली में पुलिस पर चढ़ा दिया ओवरलोड ट्रक, बैरिकेड तोड़कर भागा चालक, कई पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे

up news
बरेली

राज बनकर की शादी, निकला कय्यूम, धर्म बदलने से मना किया तो दी ‘फ्रिज’ वाली धमकी, एसएसपी तक पहुंचा मामला

crime news
बरेली

एमजेपीआरयू में मनाया गया ‘नो व्हीकल डे’, पैदल पहुंचे प्रोफेसर और अधिकारी

up news
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.