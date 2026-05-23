ठेकेदार का गड़बड़ घोटाला, सीएम ग्रिड योजना में रास्ते में ही बह गए करोड़ो, प्रेशर बढ़ा तो टेस्टिंग में ही खुल गई क्वालिटी की पोल

महेश कुमार शर्मा ने कहा कि लगातार लीकेज की वजह से सड़कें टूट रही हैं और जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं। इसका असर दुकानों तक पहुंचने वाले ग्राहकों पर भी पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना में गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। दिलीप कुमार ने कहा कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल रही। अगर शुरुआत में सही मॉनिटरिंग होती तो आज यह स्थिति नहीं बनती। उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। चीफ इंजीनियर मनीष अवस्थी ने कहा कि संबंधित एजेंसी से पानी लीकेज की समस्या के बारे में जानकारी ली जा रही है। मॉनिटरिंग में लगी टीमों से रिपोर्ट मांगी गई है और जहां-जहां समस्या सामने आ रही है, वहां जांच कराई जाएगी।