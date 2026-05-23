बरेली में दरोगा पर पिटाई और वसूली के आरोप से मचा हड़कंप, एसआई बोले- फंसाने के लिए बनाई गई कहानी

पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसे छोड़ने और मामला खत्म करने के नाम पर 50 हजार रुपये लिए गए। किसी तरह रकम की व्यवस्था करने के बाद उसे छोड़ा गया। युवक का कहना है कि रुपये लेने के बाद भी उसे धमकाया गया कि अगर उसने किसी से कुछ कहा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शिकायत सामने आने के बाद पूरे इलाके में चर्चा तेज हो गई। वहीं एसआई शुभम चौधरी ने आरोपों को गलत बताते हुए अपना पक्ष भी रखा है। उनका कहना है कि अर्पित अग्रवाल नाम के युवक ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी गाड़ी का नंबर किसी दूसरी गाड़ी पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते उसके नंबर पर लगातार चालान आ रहे थे। जांच में सामने आया कि फायजा नाम की महिला ने अपनी गाड़ी के नंबर में एक अक्षर बदल रखा था, जिससे चालान अर्पित की गाड़ी पर जा रहे थे।