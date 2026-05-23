बरेली पुलिस में बड़ा फेरबदल, SSP ने कोतवाली समेत कई थानों के प्रभारी बदले

शिकायत प्रकोष्ठ में तैनात इंस्पेक्टर रवि कुमार को मीरगंज थाना प्रभारी बनाया गया है। मीरगंज के प्रभारी निरीक्षक संजय तोमर को सर्विलांस सेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फतेहगंज पश्चिमी में तैनात उपनिरीक्षक प्रयागराज सिंह को वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना बहेड़ी बनाया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने, रिक्त पदों को भरने और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह फेरबदल किया गया है। सभी पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अनुपालन रिपोर्ट गोपनीय कार्यालय में जमा करने को कहा गया है।