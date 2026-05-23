बदायूं के वाटर पार्क में डूबा आठ साल का मासूम, ताला लगाकर भागा संचालक, ग्रामीणों में आक्रोश

घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग आनन-फानन में बच्चे को लेकर अलापुर अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत की खबर मिलते ही पिता जफर, जो दिल्ली में मजदूरी कर परिवार चलाते हैं, तुरंत गांव के लिए रवाना हो गए। हसनैन तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी एक छोटी बहन और एक छोटा भाई है। मासूम की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि वाटर पार्क में सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं था। न लाइफ जैकेट उपलब्ध थीं, न प्रशिक्षित गोताखोर और न ही कोई अलर्ट सिस्टम। बताया जा रहा है कि पार्क में अभी निर्माण कार्य भी चल रहा था, इसके बावजूद लोगों की एंट्री जारी थी। रोजाना यहां 100 से 150 लोग घूमने और फोटो खिंचवाने पहुंच रहे थे।