आईफोन मोबाइल कारोबारी से सुबह 8 बजे से देर शाम तक पूछताछ, बैंक खाते, संपत्ति और कारोबार का मांगा पूरा हिसाब, जानें क्या हुआ

ईडी टीम ने आवास से प्राप्त डिजिटल डाटा, लैपटॉप, मोबाइल रिकॉर्ड, बैंकिंग दस्तावेज और अन्य वित्तीय अभिलेखों की भी जांच की। अधिकारियों का मानना है कि इन रिकॉर्ड्स से कारोबारी नेटवर्क और वित्तीय लेनदेन की पूरी तस्वीर सामने आ सकती है। इस मामले में कारोबारी आशुतोष अग्रवाल का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। उनका मोबाइल फोन बंद मिलने के कारण प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो पाई। उधर, ईडी की ओर से भी देर शाम तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था।