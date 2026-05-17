बरेली में 29 करोड़ की जीएसटी चोरी का भंडाफोड़, पान मसाला कारोबारी पार्टनर और अकाउंटेंट गए जेल

सीजीएसटी गौतमबुद्ध नगर की एंटी इवेजन शाखा को इनपुट मिला था कि बरेली में बड़े स्तर पर पान मसाले के निर्माण और सप्लाई के जरिए टैक्स चोरी की जा रही है। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर करीब 25 अफसरों की पांच टीमों ने सिटी स्टेशन रोड स्थित प्रतिष्ठान, परसाखेड़ा में ताज टोबैको प्रोडक्ट समेत पांच ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।

13 मई से शुरू हुई जांच 16 मई तक चली। इस दौरान टीम ने कई दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और कारोबारी लेनदेन से जुड़े अहम साक्ष्य कब्जे में लिए। अधिकारियों को मौके पर दो पान मसाला पैकिंग मशीनें भी अनधिकृत रूप से संचालित मिलीं।