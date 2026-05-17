शेरगढ़ में देर रात हाफ एनकाउंटर, परिवार पर तेजाब फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

पूरा मामला शेरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़ित महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि गांव के ही रहने वाले उमेश कश्यप से उसकी बातचीत होती थी। कुछ समय पहले महिला ने उससे बात करना बंद कर दिया था। आरोप है कि इसी बात से उमेश बौखला गया और लगातार महिला पर दोबारा संपर्क बनाने का दबाव बना रहा था। महिला के मुताबिक 16 मई की तड़के करीब चार बजे आरोपी छत के रास्ते घर में घुस आया। उसके हाथ में तेजाब से भरा डिब्बा था। परिवार कुछ समझ पाता उससे पहले उसने सो रहे महिला, उसके पति और दोनों बच्चों पर तेजाब फेंक दिया। अचानक हुए हमले से घर में चीख-पुकार मच गई और पूरा परिवार दर्द से तड़प उठा।