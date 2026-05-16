नो व्हीकल डे पर दुर्विजय सिंह ने छोड़ा काफिला, गाड़ी छोड़ ई-रिक्शा से पहुंचे कार्यालय, जिला प्रशिक्षण वर्ग में किया संबोधन

भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य सुबह नॉर्थ सिटी एक्सटेंशन स्थित अपने आवास से सीधे अमृत तारा रिसोर्ट पहुंचे। इसके बाद वह महानगर में निजी कार्यक्रमों में भी बिना सरकारी गाड़ी और काफिले के शामिल हुए। शाम को उन्होंने स्पर्श रिसोर्ट में आयोजित महानगर प्रशिक्षण वर्ग में भी भाग लेने की जानकारी दी। उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाहन पर नो व्हीकल डे को केवल औपचारिकता नहीं बल्कि जनआंदोलन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यदि जनप्रतिनिधि खुद उदाहरण पेश करेंगे तो आम लोग भी ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे। कार्यक्रम में सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, एमएलसी बहोरन लाल मौर्य, विधायक डॉ. डीसी वर्मा, डॉ. एमपी आर्य, जिला अध्यक्ष सोमपाल शर्मा समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।