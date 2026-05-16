इज्जतनगर में बीडीए का बड़ा एक्शन: बिना नक्शा पास कराए बन रहीं चार दुकानें सील, कॉलोनाइजरों में मची खलबली

शुक्रवार को बीडीए की प्रवर्तन टीम अचानक मौके पर पहुंची और निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। बताया गया कि निर्माणकर्ता स्वीकृत मानचित्र और अनुमति संबंधी कागजात नहीं दिखा सके। इसके बाद टीम ने चारों दुकानों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा ताकि किसी तरह का विरोध या विवाद न हो सके। सीलिंग अभियान का नेतृत्व सहायक अभियंता विनोद कुमार ने किया। उनके साथ अवर अभियंता अजीत कुमार साहनी और प्रवर्तन टीम के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मौके पर चल रहा निर्माण कार्य तत्काल बंद करा दिया। बीडीए की कार्रवाई के बाद आसपास अवैध निर्माण कराने वालों में भी खलबली मच गई।