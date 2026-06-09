IGRS रैंकिंग में बरेली रेंज नंबर-1, पूरे प्रदेश में हासिल किया पहला स्थान, 61 थानों का भी दमदार प्रदर्शन

बरेली के 25 थानों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इनमें सुभाषनगर, किला, बारादरी, इज्जतनगर, भोजीपुरा, प्रेमनगर, कोतवाली, कैंट, नवाबगंज, आंवला, भमोरा, शीशगढ़ समेत अन्य थाने शामिल हैं। इसी प्रकार बदायूं के 12, पीलीभीत के 6 और शाहजहांपुर के 18 थानों ने भी प्रदेश में अव्वल स्थान प्राप्त कर परिक्षेत्र का मान बढ़ाया। आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों के समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर डीआईजी अजय कुमार साहनी लगातार समीक्षा बैठकों के माध्यम से अधिकारियों और थाना प्रभारियों की जवाबदेही तय कर रहे थे। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर निगरानी रखी गई, जबकि बेहतर प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहित किया गया। इसी रणनीति का नतीजा रहा कि बरेली रेंज प्रदेश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई।