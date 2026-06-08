Bareilly News: खाकी की मोहब्बत; लिव इन रिलेशन, इश्क लड़ाने वाला शादीशुदा सिपाही सस्पेंड, पीड़िता ने उठाया आत्मघाती कदम

कुछ समय बाद महिला सिपाही को पता चला कि अमित चौधरी पहले से विवाहित है। जिस रिश्ते में वह प्यार विश्वास और जिंदगी के हसीन ख्वाब बुन रही थी। वह अचानक धोखे की कहानी बन गया। इस खुलासे से महिला सिपाही गहरे मानसिक तनाव में आ गई। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि 31 मई 2026 को महिला सिपाही ने मानसिक तनाव के चलते अपने पास रखी कई दवाइयों का एक साथ सेवन कर लिया।