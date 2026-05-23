बिजली कटौती से खौल उठा सत्ता का पारा, मंत्री-विधायक ने चीफ इंजीनियर को जमकर लताड़ा, बोले- तुम सरकार विरोधी हो

बैठक में भाजपा से कैंट विधायक संजीव अग्रवाल का गुस्सा उस समय और बढ़ गया जब लगातार ट्रिपिंग, घंटों की कटौती और शिकायतों के बावजूद हालात न सुधरने की बात सामने आई। आरोप लगाया गया कि बिजलीघरों के फोन या तो बंद रहते हैं या कोई उठाता नहीं। जनता पूरी रात जागकर काट रही है, लेकिन विभाग कागजों में सप्लाई दुरुस्त दिखाने में जुटा है। दुर्गानगर, सैनिक कॉलोनी, किला, बिहारीपुर, सुभाषनगर, नेकपुर और मढ़ीनाथ समेत कई इलाकों में हालात इतने खराब हैं कि इनवर्टर जवाब दे चुके हैं। पानी की टंकियां सूख रही हैं और लोग बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान हो रहे हैं।