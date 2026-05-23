23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बिजली कटौती से खौल उठा सत्ता का पारा, मंत्री-विधायक ने चीफ इंजीनियर को जमकर लताड़ा, बोले- तुम सरकार विरोधी हो

शहर में अंधाधुंध बिजली कटौती और लोकल फाल्ट ने 24 घंटे आपूर्ति के दावों की हवा निकाल दी। बिजली व्यवस्था पर आखिरकार जनता का उबाल सत्ता के गलियारों तक पहुंच गया। रातभर अंधेरे, उमस और बेहाल सप्लाई से तिलमिलाए जनप्रतिनिधियों ने शनिवार को सर्किट हाउस में बिजली विभाग के अफसरों को ऐसा घेरा कि पूरा माहौल गर्म हो गया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

May 23, 2026

bijli news

बैठक में मौजूद मंत्री और अन्य जनप्रतिनिध

बरेली। शहर में अंधाधुंध बिजली कटौती और लोकल फाल्ट ने 24 घंटे आपूर्ति के दावों की हवा निकाल दी। बिजली व्यवस्था पर आखिरकार जनता का उबाल सत्ता के गलियारों तक पहुंच गया। रातभर अंधेरे, उमस और बेहाल सप्लाई से तिलमिलाए जनप्रतिनिधियों ने शनिवार को सर्किट हाउस में बिजली विभाग के अफसरों को ऐसा घेरा कि पूरा माहौल गर्म हो गया। सवालों की बौछार, भ्रष्टाचार के आरोप, फोन न उठाने की शिकायतें और बहानों की बरसात के बीच बैठक कई बार तल्ख हो गई।

तीन दिन पहले वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार ने बिजली व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए पत्र लिखा था। इसके बाद मध्यांचल की एमडी रीया केजरीवाल ने चीफ इंजीनियर टेक्निकल मनीष गुप्ता को बरेली भेजा। सर्किट हाउस में हुई बैठक में डीएम अविनाश सिंह, एडीएम सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट, बरेली के चीफ इंजीनियर ज्ञान प्रकाश समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने अफसरों की कार्यशैली पर जमकर नाराजगी जताई।

“जनता पसीने में तड़प रही, अफसरों के फोन तक नहीं उठते”

बैठक में भाजपा से कैंट विधायक संजीव अग्रवाल का गुस्सा उस समय और बढ़ गया जब लगातार ट्रिपिंग, घंटों की कटौती और शिकायतों के बावजूद हालात न सुधरने की बात सामने आई। आरोप लगाया गया कि बिजलीघरों के फोन या तो बंद रहते हैं या कोई उठाता नहीं। जनता पूरी रात जागकर काट रही है, लेकिन विभाग कागजों में सप्लाई दुरुस्त दिखाने में जुटा है। दुर्गानगर, सैनिक कॉलोनी, किला, बिहारीपुर, सुभाषनगर, नेकपुर और मढ़ीनाथ समेत कई इलाकों में हालात इतने खराब हैं कि इनवर्टर जवाब दे चुके हैं। पानी की टंकियां सूख रही हैं और लोग बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान हो रहे हैं।

चीफ इंजीनियर और पार्षद के बीच तीखी नोकझोंक

बैठक के दौरान एक पार्षद ने बिजली विभाग को सीधे कठघरे में खड़ा करते हुए सवाल दाग दिए कि आखिर करोड़ों की योजनाओं के बाद भी हर गर्मी में शहर अंधेरे में क्यों डूब जाता है। माहौल इतना गरमा गया कि चीफ इंजीनियर को कहना पड़ा— “मैं विभाग का चीफ इंजीनियर हूं, मुझसे तरीके से बात करिए।” लेकिन यह जवाब भी जनप्रतिनिधियों के गुस्से को शांत नहीं कर सका। उल्टा सवाल और तेज हो गए कि जब जनता रातभर तड़पती है तो विभागीय जिम्मेदारी आखिर कहां गायब हो जाती है।

“बिजली विभाग जनता नहीं, सिर्फ बिल देख रहा”

बैठक में यह मुद्दा भी उठा कि विभाग की प्राथमिकता अब व्यवस्था सुधार नहीं, सिर्फ बिल वसूली बनकर रह गई है। शहर में ट्रांसफार्मर फुंक रहे हैं, फॉल्ट घंटों नहीं बन रहे और शिकायतों का निस्तारण भगवान भरोसे चल रहा है। जनप्रतिनिधियों ने साफ कहा कि अगर जल्द हालात नहीं सुधरे तो जनता का गुस्सा सड़कों पर दिखाई देगा। लगातार कटौती ने अब लोगों का सिर्फ चैन नहीं छीना, बल्कि सिस्टम पर भरोसा भी तोड़ना शुरू कर दिया है।

करोड़ों की योजनाएं, फिर भी अंधेरे में शहर

बैठक में इस बात पर भी सवाल उठा कि आखिर हर साल गर्मी आते ही बिजली व्यवस्था क्यों ध्वस्त हो जाती है। करोड़ों रुपये के बजट, सुधार योजनाओं और बड़े-बड़े दावों के बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि शहर की बिजली व्यवस्था वेंटिलेटर पर नजर आ रही है। सर्किट हाउस में चली इस गरमागरम बैठक ने साफ कर दिया कि अब बिजली संकट सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि जनता और सिस्टम के बीच भरोसे की लड़ाई बन चुका है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 May 2026 10:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बिजली कटौती से खौल उठा सत्ता का पारा, मंत्री-विधायक ने चीफ इंजीनियर को जमकर लताड़ा, बोले- तुम सरकार विरोधी हो

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली और जेवर एयरपोर्ट के बरेली से होगी सीधी उड़ान, 1 जुलाई से जाएगी फ्लाइट, शुरू हुई बुकिंग, जाने टाइमिंग

airport
बरेली

आरटीओ के अधिकारियों को डंपर से कुचलने की कोशिश का आरोपी गिरफ्तार, कई किलोमीटर दौड़ाया ट्रक

crime news
बरेली

बदायूं के वाटर पार्क में डूबा आठ साल का मासूम, ताला लगाकर भागा संचालक, ग्रामीणों में आक्रोश

crime news
बरेली

बरेली में चोरी की बाइक बेचने पहुंचे दो आरोपी गिरफ्तार, रेलवे स्टेशन के खंडहर में बना रखा था अड्डा, 7 गाड़ियां बरामद

crime news
बरेली

बरेली पुलिस में बड़ा फेरबदल, SSP ने कोतवाली समेत कई थानों के प्रभारी बदले

Police Officer in Khaki Uniform
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.