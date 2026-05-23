आरटीओ के अधिकारियों को डंपर से कुचलने की कोशिश का आरोपी गिरफ्तार, कई किलोमीटर दौड़ाया ट्रक

प्रवर्तन टीम ने पीछा कर वाहन रोकने की कोशिश की तो चालक बेकाबू हो गया। आरोप है कि उसने सरकारी वाहन में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि सरकारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ सेकेंड की देरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही आंवला पुलिस सक्रिय हो गई। कई जगह नाकाबंदी की गई, लेकिन आरोपी चालक बैरिकेडिंग तोड़ते हुए भाग निकला। इसके बाद पुलिस और प्रवर्तन टीम ने संयुक्त घेराबंदी की। काफी देर तक पीछा करने के बाद चालक को पकड़ लिया गया। वाहन भी कब्जे में ले लिया गया।