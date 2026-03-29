तीन बच्चे डूबे, दो को खींच लाए लोग, लेकिन अर्जुन को निगल गई रामगंगा, 22 घंटे से तलाश जारी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अनमोल, कपिल और अर्जुन नाम के तीन बच्चे अचानक गहरे पानी में फंस गए और डूबने लगे। बच्चों को डूबता देख घाट पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत नदी में छलांग लगाकर अनमोल और कपिल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन अर्जुन देखते ही देखते नदी में डूब गया। मनकरा निवासी अजय शर्मा ने बताया कि अर्जुन उनका साला था और वह ढकिया शाहाबाद का रहने वाला था। वह गांव में जागरण देखने आया हुआ था। इसी दौरान वह बिना बताए अन्य लोगों के साथ गंगा स्नान के लिए चला गया और यह हादसा हो गया।