वीडियो बनाकर खुद ही फंसा जिला बदर ऋषभ ठाकुर, छात्रा के साथ युवक को पीटा, फिर वसूली कर डाली, तीन गिरफ्तार

ऋषभ ठाकुर पहले से ही जिला बदर घोषित है, इसके बावजूद शहर में सक्रिय होकर माहौल बिगाड़ रहा था। उस पर बारादरी, सुभाषनगर और प्रेमनगर समेत कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में स्पा सेंटर से वसूली के मामले में भी वह जेल जा चुका है। एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि वायरल वीडियो और पीड़ित के बयान के आधार पर ऋषभ ठाकुर, कन्हैया और आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोबाइल फोन जब्त कर आर्थिक लेन-देन की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह पूरा गैंग धर्म और जाति के नाम पर लोगों को निशाना बनाकर मारपीट और वसूली करता था। जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी।