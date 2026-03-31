परिवार चला रहा था स्मैक का काला कारोबार, एएनटीएफ ने पिता-बेटों को दबोचा, 3.50 करोड़ की हेरोईन बरामद

एएनटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव निवासी परमानंद उर्फ पप्पू, उसके बेटे यशवीर और रविंद्र को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक तीनों मादक पदार्थ की खेप लेकर सप्लाई के लिए जा रहे थे, तभी टीम ने उन्हें घेरकर पकड़ लिया। इस कार्रवाई से बरेली-बदायूं बेल्ट में सक्रिय नशा तस्करी के एक बड़े लिंक का खुलासा हुआ है। पूछताछ में गिरफ्तार परमानंद ने पुलिस को बताया कि उसके पिता के नाम कभी अफीम की खेती का लाइसेंस था। इसी दौरान उसने अफीम से क्रूड और क्रूड से स्मैक तैयार करना सीख लिया। आरोप है कि वह वर्ष 2012 से स्मैक बनाकर बेच रहा था और इसकी सप्लाई दिल्ली समेत आसपास के जिलों में करता था। पुलिस का कहना है कि परमानंद पहले भी नशे की सप्लाई में पकड़ा जा चुका है और जेल जा चुका है। इस धंधे में उसके दोनों बेटे भी हाथ बंटा रहे थे।