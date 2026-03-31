दो बच्चों की शिक्षक मां, किसान का बेटा, संविदा कर्मी और चीफ इंजीनियर का बेटा बना PCS 

दुर्गा नगर निवासी 34 वर्षीय आकांक्षा सक्सेना ने अपने पहले ही प्रयास में नायब तहसीलदार बनकर मिसाल पेश की है। 18 साल की उम्र में शादी, दो बच्चों की जिम्मेदारी और परिवार की चुनौतियों के बीच उन्होंने हार नहीं मानी। पति और ससुर के प्रोत्साहन से पढ़ाई जारी रखी और बिना किसी कोचिंग के यूट्यूब के जरिए तैयारी कर सफलता हासिल की। केदारनाथ त्रासदी में ससुर के लापता होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।