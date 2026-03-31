आरोपी ऋषभ ठाकुर की गिरफ्तारी पर बहन का वीडियो वायरल, पुलिस पर पिटाई का आरोप

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ऋषभ ठाकुर हवालात के अंदर दिखाई दे रहा है। वीडियो में वह आरोप लगा रहा है कि एक पुलिस अधिकारी ने उसे पट्टे से पीटा। वहीं उसकी बहन का कहना है कि ठिरिया क्षेत्र में दूसरे समुदाय के लोगों के सामने ही उसके भाई की पिटाई की गई और उसे 35 से 40 पट्टे मारे गए। ऋषभ ठाकुर पर पहले से ही वसूली के कई आरोप लग चुके हैं। स्पा सेंटर संचालिका से पैसे मांगने की ऑडियो वायरल होने के बाद अब दुबई से लौटे युवक शोएब के साथ मारपीट और लूट का मामला सामने आया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने पीड़ित से सात हजार रुपये नकद छीन लिए और दो हजार रुपये यूपीआई के जरिए ट्रांसफर भी कराए।