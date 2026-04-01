बरेली कॉलेज में बवाल: फेसबुक पोस्ट पर भड़के एबीवीपी कार्यकर्ता, चीफ प्रॉक्टर हटे, दफ्तर में जड़ा ताला, जानें क्या है पूरा मामला

प्रदर्शन के दौरान छात्र नेता चीफ प्रॉक्टर को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। जैसे ही प्रो. आलोक खरे सामने आए, गुस्साए कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और धक्का-मुक्की शुरू हो गई। छात्राओं ने भी विरोध में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। हालात बिगड़ते देख सुरक्षा कर्मियों ने हस्तक्षेप कर किसी तरह उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। स्थिति को गंभीर होते देख प्राचार्य ने तत्काल प्रभाव से चीफ प्रॉक्टर को पद से हटा दिया और पूरी प्रॉक्टोरियल टीम को भंग करने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि, इस कार्रवाई के बाद भी छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ।