विदेशों तक फैला सट्टे का नेटवर्क, मोबाइल चैटिंग ने उगले राज… सरगना की तलाश तेज

पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह का नेटवर्क पाकिस्तान, दुबई समेत कई देशों तक फैला हुआ था। आरोपियों ने ऐप के जरिए लोगों को बड़ी कमाई का लालच देकर जोड़ रखा था। अब पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं विदेशी नागरिक भी इस ठगी का शिकार तो नहीं हुए हैं। सोमवार को साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नवाबगंज के सूर्यभान पटेल और भुता निवासी विनीत कुमार को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से मोबाइल फोन, सिमकार्ड, क्यूआर कोड, चेकबुक, टैबलेट और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं। पूछताछ में दोनों ने इज्जतनगर निवासी शिवम को गिरोह का सरगना बताया, जो फिलहाल फरार है।