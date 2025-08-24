मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने काट दी युवती की अंगुली, परिजनों से कराए कोरे कागजों पर दस्तखत, जाने पूरा मामला

18 अगस्त को जब वह अपने पिता के साथ पहुंची तो डॉक्टरों ने भर्ती करने की बात कही। दो दिन बाद दोबारा भर्ती कर लिया गया और डॉक्टरों ने बिना बताए उषा की एक अंगुली काट दी। परिवार का कहना है कि अंगुली काटने की जानकारी तक उन्हें नहीं दी गई, बल्कि पिता से कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए गए। जब सच्चाई पता चली और परिवार ने सवाल पूछे तो अस्पताल प्रशासन उल्टा अभद्रता पर उतर आया। परिजनों के साथ गाली-गलौज की गई और मारपीट की धमकी दी गई।