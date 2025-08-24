Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने काट दी युवती की अंगुली, परिजनों से कराए कोरे कागजों पर दस्तखत, जाने पूरा मामला

बरेली के एक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पर लापरवाही का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इलाज कराने गई पीलीभीत की एक युवती की डॉक्टरों ने बिना परिवार को बताए उसकी अंगुली काट डाली। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को धोखे में रख उनसे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर भी करा लिए।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 24, 2025

बरेली। बरेली के एक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पर लापरवाही का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इलाज कराने गई पीलीभीत की एक युवती की डॉक्टरों ने बिना परिवार को बताए उसकी अंगुली काट डाली। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को धोखे में रख उनसे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर भी करा लिए। जब परिवार ने आपत्ति जताई तो उन्हें गाली-गलौज कर धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया।

पीलीभीत के थाना जहानाबाद क्षेत्र के गांव भूड़ा मगरासा निवासी संगीता ने थाना बारादरी पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बहन उषा गंगवार के पैर की दो अंगुलियां जुड़ी हुई थीं। इलाज के लिए 1 अगस्त को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। 5 अगस्त को सर्जरी की गई और 8 अगस्त को छुट्टी दे दी गई। बाद में दो बार पट्टी बदलने के लिए बुलाया गया।

18 अगस्त को जब वह अपने पिता के साथ पहुंची तो डॉक्टरों ने भर्ती करने की बात कही। दो दिन बाद दोबारा भर्ती कर लिया गया और डॉक्टरों ने बिना बताए उषा की एक अंगुली काट दी। परिवार का कहना है कि अंगुली काटने की जानकारी तक उन्हें नहीं दी गई, बल्कि पिता से कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए गए। जब सच्चाई पता चली और परिवार ने सवाल पूछे तो अस्पताल प्रशासन उल्टा अभद्रता पर उतर आया। परिजनों के साथ गाली-गलौज की गई और मारपीट की धमकी दी गई।

आरोप है कि डॉक्टरों ने जबरन छुट्टी देकर मरीज को घर भेज दिया। पीड़िता की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही और मनमानी से उनकी बेटी का भविष्य बर्बाद हो गया, साथ ही इलाज के नाम पर भारी रकम भी वसूली गई। पीड़िता की बहन संगीता ने थाना बारादरी में शिकायत दर्ज कर दोषी डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 12:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने काट दी युवती की अंगुली, परिजनों से कराए कोरे कागजों पर दस्तखत, जाने पूरा मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.