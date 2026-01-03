दिवंगत विधायक प्रो. डॉ. श्याम बिहारी लाल को मुख्यमंत्री योगी ने दी श्रद्धांजलि, फरीदपुर में अंतिम संस्कार

वन राज्यमंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि मुख्यमंत्री करीब 15 मिनट तक आवास पर रुके। इस दौरान उन्होंने परिवार से बातचीत कर दुख व्यक्त किया और दिवंगत विधायक के योगदान को याद किया। गौरतलब है कि शुक्रवार को प्रो. श्याम बिहारी लाल सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। बैठक के बाद भोजन के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। करीब एक घंटे बाद उनका निधन हो गया। डॉक्टरों ने मौत का कारण हृदयाघात बताया। उनके आकस्मिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।