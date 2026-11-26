बरेली। आईटी और तकनीक के क्षेत्र में बरेली ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है। सीबीगंज में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के 75वें केंद्र का उद्घाटन 26 नवंबर को केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने किया। इस केंद्र के शुरू होने से अब बरेली समेत पूरे रुहेलखंड के युवाओं, तकनीकी विशेषज्ञों और स्टार्टअप शुरू करने की तैयारी कर रहे उद्यमियों को अपने ही क्षेत्र में आगे बढ़ने का मंच मिलेगा। अब आईटी क्षेत्र में काम करने के लिए युवाओं को केवल बड़े शहरों का रुख करने की मजबूरी कम करने की दिशा में यह पहल अहम मानी जा रही है।