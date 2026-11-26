एसटीपीआई के उद्घाटन समारोह में मंचासीन जनप्रतिनिधि एवं अतिथि।
बरेली। आईटी और तकनीक के क्षेत्र में बरेली ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है। सीबीगंज में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के 75वें केंद्र का उद्घाटन 26 नवंबर को केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने किया। इस केंद्र के शुरू होने से अब बरेली समेत पूरे रुहेलखंड के युवाओं, तकनीकी विशेषज्ञों और स्टार्टअप शुरू करने की तैयारी कर रहे उद्यमियों को अपने ही क्षेत्र में आगे बढ़ने का मंच मिलेगा। अब आईटी क्षेत्र में काम करने के लिए युवाओं को केवल बड़े शहरों का रुख करने की मजबूरी कम करने की दिशा में यह पहल अहम मानी जा रही है।
उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार और एसटीपीआई के महानिदेशक अरविंद कुमार, राज्यसभा सांसद श्रुति गंगवार, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, मेयर उमेश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, एमएलसी बहोरनलाल मौर्य, भाजपा जिला अध्यक्ष सोमपाल शर्मा, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना समेत अन्य अतिथि शामिल हुए। एसटीपीआई का यह देशभर में 75वां केंद्र है। इसके खुलने से रुहेलखंड में तकनीकी विकास और निवेश की संभावनाओं को नया आधार मिला है।
सीबीगंज में रामपुर रोड क्रॉसिंग के पास पौश्तौर रोड पर बने इस आईटी पार्क के निर्माण पर करीब 18.25 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने एसटीपीआई को लगभग दो एकड़ जमीन 30 साल की लीज पर दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 मार्च 2024 को परियोजना का शिलान्यास किया था। निर्माण पूरा होने के बाद अब इसका उद्घाटन किया गया है।
इस केंद्र में डेटा सेंटर और इंक्यूबेशन सेंटर के साथ ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग रूम और कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। यहां आईटी कंपनियां अपने कार्यालय स्थापित कर सकेंगी। कंपनियों को शुरुआती तीन साल तक किराये में छूट देने की व्यवस्था है। वहीं, अपना स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को भी कम दरों पर जगह उपलब्ध कराने की योजना है। इससे स्थानीय स्तर पर नई कंपनियों के आने और रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय स्टार्टअप ने अपने उत्पाद, प्रोटोटाइप और तकनीकी समाधान प्रदर्शित किए। इसके अलावा यूआईडीएआई, मायगव, इंडिया एआई मिशन, नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन, एमईआईटीवाई स्टार्टअप हब और कॉमन सर्विस सेंटर जैसी संस्थाओं ने अपनी डिजिटल पहल और तकनीकी सुविधाओं को प्रदर्शित किया। इससे स्थानीय उद्यमियों को सरकारी संस्थानों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के सामने अपने काम को रखने का मंच मिला।
एसटीपीआई की स्थापना वर्ष 1991 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत हुई थी। इसका उद्देश्य आईटी और आईटीईएस उद्योग, सॉफ्टवेयर निर्यात, तकनीकी उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना है। बरेली में केंद्र खुलने से अब रुहेलखंड के युवाओं को आईटी क्षेत्र में अपना कारोबार शुरू करने, कंपनियों से जुड़ने और तकनीकी क्षेत्र में रोजगार तलाशने के लिए नया विकल्प मिलेगा। हालांकि, इस केंद्र की असली सफलता यहां कितनी कंपनियां अपना काम शुरू करती हैं और स्थानीय युवाओं को कितने रोजगार मिलते हैं, इस पर निर्भर करेगी।
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