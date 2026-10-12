Divya Mittal Statement: ‘मुझे जो भी बुलाएगा, सबसे मिलूंगी’, सियासी अटकलों पर पूर्व IAS दिव्या मित्तल का बड़ा बयान; जानिए क्या कहा

राजा भैया से मुलाकात और उनके समर्थकों की ओर से किसी पर्चे या प्रस्ताव की चर्चाओं पर भी पूर्व आईएएस ने स्थिति साफ की। दिव्या मित्तल ने ऐसी किसी भी बातचीत या प्रस्ताव की जानकारी होने से साफ इनकार किया। दिव्या मित्तल ने कहा कि उनके विंध्याचल आने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ मां के दर्शन और पूजन करना ही था। बता दें कि दिव्या मित्तल ने 11 अक्टूबर, 2026 को शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मिर्जापुर पहुंचकर मां विंध्यवासिनी के दर्शन और पूजन किए। विंध्याचल पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने मिर्जापुर की पूर्व DM दिव्या मित्तल पर फूल बरसाकर उनका भव्य स्वागत किया।