उड़ीसा से गांजा लाकर पूर्वांचल में करते थे सप्लाई, एमपी के दो आरोपी पकड़ाए, मिर्जापुर में ₹6 करोड़ का माल बरामद

पूरे मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों को खिलाफ मिर्जापुर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी दौरान शुक्रवार को कोतवाली देहात पुलिस को सूचना मिली कि एक ट्रक में गांजा की खेप लेकर दो व्यक्ति जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने संदिग्ध वाहनों की चेकिंग शुरू की। इसी दौरान बरकछा खुर्द छितमपुर मोड़ के समीप MP 09 HH 8980 नंबर प्लेट लगा एक ट्रक आता दिखाई दिया। पुलिस टीम ने घेराबंदी करके ट्रक को रुकवा दिया, जिसमें दो लोग सवार थे। इस दौरान पुलिस ने मध्य प्रदेश के मऊगंज के रहने वाले गणेश केवट और साबिर को हिरासत में ले लिया।