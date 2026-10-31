31 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मिर्जापुर

उड़ीसा से गांजा लाकर पूर्वांचल में करते थे सप्लाई, एमपी के दो आरोपी पकड़ाए, मिर्जापुर में ₹6 करोड़ का माल बरामद

Mirzapur News: मिर्जापुर पुलिस ने अवैध रूप से परिवहन करके ले जाए जा रहे गांजा की एक बड़ी खेप बरामद की है। कोतवाली देहात की पुलिस टीम ने 6 करोड़ रुपए का गांजा एक कंटेनर ट्रक से बरामद किया गया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मिर्जापुर

image

Vijendra Mishra

Updated: 31 Oct 2026, 4:35 PM IST

Mirzapur latest news

पकड़े गए आरोपी, (Pc-Mirzapur Police)

Ganja Smugglers Arrested in Mirzapur:मिर्जापुर पुलिस ने अवैध रूप से परिवहन करके ले जाए जा रहे गांजा की एक बड़ी खेप बरामद की है। कोतवाली देहात की पुलिस टीम ने 6 करोड़ रुपए का गांजा एक कंटेनर ट्रक से बरामद किया गया है। इसके साथ ही दो शातिर अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और उड़ीसा से गांजा की खेप लाकर पूर्वांचल में बेचने का काम किया करते थे। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी हुई है।

ऐसे पकड़े गए आरोपी

पूरे मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों को खिलाफ मिर्जापुर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी दौरान शुक्रवार को कोतवाली देहात पुलिस को सूचना मिली कि एक ट्रक में गांजा की खेप लेकर दो व्यक्ति जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने संदिग्ध वाहनों की चेकिंग शुरू की। इसी दौरान बरकछा खुर्द छितमपुर मोड़ के समीप MP 09 HH 8980 नंबर प्लेट लगा एक ट्रक आता दिखाई दिया। पुलिस टीम ने घेराबंदी करके ट्रक को रुकवा दिया, जिसमें दो लोग सवार थे। इस दौरान पुलिस ने मध्य प्रदेश के मऊगंज के रहने वाले गणेश केवट और साबिर को हिरासत में ले लिया।

Encounter News: मुठभेड़ में 3 बदमाशों को पुलिस ने किया लंगड़ा, वाराणसी में सिपाही को मारी थी गोली

ये भी पढ़ें
Varanasi news

पुलिस ने बताया कि हिरासत में लेने के बाद ट्रक की तलाशी ली गई, जिसमें उसमें छुपा कर रखा गया 1,204 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इस संबंध में कोतवाली देहात पर एनडीपीएस एक्ट में मामला पंजीकृत करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए गांजा की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 6 करोड़ रुपए है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने यह स्वीकार किया है कि वे उड़ीसा से अवैध रूप से गंजा को छुपा कर ला रहे थे।

आपस में बांट लेते थे पैसे

पुलिस के मुताबिक, इस अवैध गांजे की खेप को मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी व आसपास के जिलों में सप्लाई किया जाना था। इसी दौरान दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने बताया है कि दोनों आरोपियों ने बताया है कि गांजा बेचने के बाद जो पैसा प्राप्त होता था, उसे वापस में बांट लिया करते थे। पुलिस ने इस मामले में ट्रक को जब्त कर लिया है। वहीं, आरोपियों के पास से तीन मोबाइल फोन व नकदी भी बरामद की है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी किस व्यक्ति से गांजा लेकर आए थे और किस-किस को सप्लाई देनी थी, उस नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।

नमो ब्रिज के नाम से जाना जाएगा काशी में बनने वाला सिग्नेचर ब्रिज, रेल मंत्री ने किया एलान, जानें और क्या बोले अश्वनी वैष्णव

ये भी पढ़ें
Kashi railway station

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2026, 4:35 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Mirzapur / उड़ीसा से गांजा लाकर पूर्वांचल में करते थे सप्लाई, एमपी के दो आरोपी पकड़ाए, मिर्जापुर में ₹6 करोड़ का माल बरामद

बड़ी खबरें

View All

मिर्जापुर

उत्तर प्रदेश

मिर्जापुर में एक ही परिवार के 3 की मौत, मां, बेटे और तीन साल के भतीजे को अज्ञात वाहन ने कुचला

Mirzapur Accident
मिर्जापुर

मिर्जापुर में नदी में मिला नवविवाहिता का शव, पुल पर दुपट्टा-चप्पल मिले, पति पर प्रताड़ना का आरोप

Mirzapur crime
मिर्जापुर

मिर्जापुर में ठायं ठायं ठायं.. फिर पकड़ा गया शातिर चेन स्नेचर, पैर में लगी गोली

Mirzapur latest news
मिर्जापुर

लहुरियादह गांव में मां बेटी की तरह लिपट कर रोई दिव्या और दुईजी देवी, माला पहनाकर ग्रामीणों ने किया पूर्व IAS का स्वागत

Divya Mittal Mirzapur Visit
मिर्जापुर

‘कांग्रेस नेहरू परिवार तो सपा सैफई परिवार तक सीमित’, CM योगी का विपक्ष पर हमला, बोले- माफिया के सामने गिड़गिड़ाते थे, आज सुरक्षा की बात कर रहे

CM Yogi Adityanath
मिर्जापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.