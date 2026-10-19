मिर्जापुर में ठायं ठायं ठायं.. फिर पकड़ा गया शातिर चेन स्नेचर, पैर में लगी गोली

पुलिस ने आरोपी के पास से एक अपाचे बाइक भी बरामद की है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भिजवाया गया है। अभियुक्त ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि 16 अक्टूबर को आरटीओ ऑफिस से पहले पहाड़ी गांव के समीप शाम के 8 बजे एक महिला लालगंज की तरफ से स्कूटी से जा रही थी। इस दौरान उसके गले से मंगलसूत्र और चेन को उसने अपने साथी के सहयोग से छीन लिया। आरोपी ने बताया कि चेन उसके सहयोगी के पास है और मंगलसूत्र लेकर वह जा रहा था। इसी दौरान वह पकड़ा गया। पुलिस ने बताया है कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं, उसकी साथी की भी तलाश की जा रही है।