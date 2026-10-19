‘मालदार’ लोगों के घर में करते थे चोरी, आजमगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ में दो को मारी गोली, दर्ज हैं एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे

पुलिस ने बताया कि पूछताछ में यह पता चला है कि जेल से छूटने के बाद दीपक की मुलाकात उसके पुराने साथी दिनेश से हो गई। इसके बाद दोनों ने फिर से चोरी करना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक, दोनों ऑटो से घूम कर ऐसे घरों की चोरी किया करते थे, जहां ज्वेलरी और नगदी मिलने की संभावना सबसे अधिक होती थी। इसके बाद दोनों उस घर पर धावा बोलकर चोरी किया करते थे और सामान को आपस में बांट लेते थे। कुछ दिन पहले एकडांगी गांव में एक घर से ज्वेलरी और नकदी की चोरी हुई थी। इन दोनों ने ही इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था और चोरी किए गए माल को सुरक्षित स्थान पर रख दिया था। गिरफ्तारी के दौरान दोनों उन्ही आभूषणों को लेने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने बताया है कि दीपक उर्फ देवदत्त के खिलाफ आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर के विभिन्न थानों में 13 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि दिनेश ऊर्फ लकी के खिलाफ 16 मामले दर्ज हैं।